20:06  16 січня
Українець отримав престижну музичну премію
16:04  16 січня
У Києві масово прориває труби у багатоповерхівках, вода затоплює під'їзди
15:13  16 січня
В Україні на вихідних очікується до -22 градусів
UA | RU
UA | RU
16 січня 2026, 19:28

Українським військовим поставляли браковані балістичні окуляри

16 січня 2026, 19:28
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці викрили схему, через яку майже 60 млн гривень державних коштів були витрачені на неякісні засоби захисту для Сил оборони

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс Генерального прокурора України.

За даними слідства, директор комерційного підприємства підозрюється у заволодінні бюджетними коштами під час оборонних закупівель у 2024 році.

"Його підозрюють у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчиненого в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України", – йдеться у повідомленні прокуратури.

За даними досліджень, окуляри не захищали від балістичних та механічних уламків, але були передані військовим, а державне підприємство-замовник здійснило оплату.

Загальна сума збитків становить майже 60 млн гривень.

Як повідомлялось, ексглаві одного із департаментів Міноборони оголосили підозру. Він переплатив понад 320 млн грн під час закупівлі води.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
прокуратура розслідування ЗСУ окуляри схема
НАБУ і САП повідомили про підозру експрокурору за багатомільйонні збитки державі
16 січня 2026, 07:24
В Україні викрили корупційну схему в укртрансбезпеці: організаторів затримали в різних містах
15 січня 2026, 18:15
Керівник фінслужби однієї з бригад на Запорізькому напрямку привласнив майже 10 млн грн і втік
14 січня 2026, 16:58
Всі новини »
16 січня 2026
Знову за грати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
Українець отримав престижну музичну премію
16 січня 2026, 20:06
ПриватБанк призупиняє усі операції з картками
16 січня 2026, 19:52
Знову без світла: в Укренерго попередили про відключення 17 січня
16 січня 2026, 18:24
На Київщині посеред дня пограбували 70-річного водія маршрутки
16 січня 2026, 18:15
РФ посилює тиск у Запорізькій області, українські підрозділи змушені залишати позиції
16 січня 2026, 17:56
На Буковині прикордонники врятували чоловіка, який намагався втекти до Румунії і провалився під лід
16 січня 2026, 17:23
На Полтавщині хлопець вкрав авто і потрапив у ДТП
16 січня 2026, 16:55
В Одесі працівники ТЦК викрали чоловіка, возили в авто по місту та вимагали 6000 доларів
16 січня 2026, 16:55
На Херсонщині масово звільняються мери міст
16 січня 2026, 16:40
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Знову за грати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Історія українських референдумів: як це було
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »