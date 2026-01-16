Українським військовим поставляли браковані балістичні окуляри

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Правоохоронці викрили схему, через яку майже 60 млн гривень державних коштів були витрачені на неякісні засоби захисту для Сил оборони

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс Генерального прокурора України.

За даними слідства, директор комерційного підприємства підозрюється у заволодінні бюджетними коштами під час оборонних закупівель у 2024 році.

"Його підозрюють у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчиненого в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України", – йдеться у повідомленні прокуратури.

За даними досліджень, окуляри не захищали від балістичних та механічних уламків, але були передані військовим, а державне підприємство-замовник здійснило оплату.

Загальна сума збитків становить майже 60 млн гривень.

