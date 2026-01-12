14:22  12 января
12 января 2026, 13:16

Джуринский и Манявский водопады покрылись льдом

12 января 2026, 13:16
Джуринский водопад. Фото: Владимир Тихович
В Тернопольской области самый высокий равнинный водопад Украины – Джуринский – покрылся льдом

Фотографии замерзшего водопада обнародовал в Фейсбуке фотограф Владимир Тихович, передает RegioNews.

Джуринский водопад, также известный как Червоногородский, расположен на реке Джурин в урочище "Красное", между селами Порков и Устечко Чортковского района. Он состоит из трех каскадов, имеет полную высоту 16 метров, ширину 20 метров и площадь около 0,7 га.

"Этот водопад достаточно мощный и по праву считается самым высоким равнинным водопадом Украины. Его шум слышен издалека, а летом можно искупаться, а в верхнем каскаде найти небольшое ущелье, из которого хорошо видно быстрое течение воды и силу потока", – отметил Тихович.

Одновременно в Ивано-Франковской области полностью замерз Манявский водопад, расположенный возле села Манява в массиве Горганы.

Высота падения воды здесь составляет 20 метров, что делает его одним из самых высоких в Украинских Карпатах.

По информации местных туристов, процесс замерзания Манявского водопада начался в конце декабря 2025 года, когда рядом с ледовыми глыбами еще текли ручьи воды. Длительные морозы – от 10 до 15 градусов мороза в течение последних суток – привели к полному покрытию льдом.

Напомним, ранее сообщалось, что в понедельник, 12 января, в Украине воздержатся морозы. Местами столбики термометров опустятся ниже -20 градусов. Кроме того, RegioNews сообщало о том, какой будет погода в январе.

