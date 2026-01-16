ВР не підтримала скасування відстрочки для студентів 25+: що відомо

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Верховна Рада напередодні розглянула поправку до законопроєкту №13574, яка передбачала втрату відстрочки від мобілізації для студентів, що розпочали навчання після 25 років

Про це пише RegioNews із посиланням на РБК-Україна.

Для включення поправки у закон потрібно було 226 голосів, але "за" проголосували лише 137 депутатів, тож її відхилили.

Нардеп Федір Веніславський, який представляв поправку, зазначив, що вона мала на меті запобігти зловживанню правом на відстрочку, а конституційне право на освіту залишалося б непорушним.

За його словами, до повномасштабного вторгнення РФ студентів 25+ було 30 тисяч, нині – 250 тисяч, і значна частина з них нібито користується відстрочкою для ухилення від служби.

Таким чином, чинні правила щодо відстрочки для студентів залишаються без змін.

Нагадаємо, первинний варіант законопроєкту №13574 передбачав 12-місячну відстрочку для молоді 18-25 років після року служби за контрактом, а до другого читання його доповнили, зокрема й пропозицією щодо студентів 25+.

Як відомо, у Верховній Раді також зареєстровано альтернативний урядовому законопроєкт №13634-1, що стосується відстрочки від мобілізації для студентів, учнів та викладачів. Згідно з новими пропозиціями, відстрочку зможуть отримати лише ті здобувачі освіти, які навчаються за денною або дуальною формою і в межах встановленого строку освітньої програми.