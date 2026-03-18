Диверсия в Крыму: партизаны АТЕШ уничтожили тепловоз под Симферополем

Партизанское движение АТЕШ сообщило об успешной диверсии на железнодорожном узле близ Симферополя

Об этом активисты движения информируют в своем телеграмме-канале, передает RegioNews.

По данным активистов, в результате операции был уничтожен тепловоз, не подлежащий быстрому восстановлению.

Операцию провели накануне 18 марта – даты, которую Россия называет "днем воссоединения2 Крыма".

По данным движения, железнодорожная ветвь использовалась для снабжения российских подразделений на Запорожском направлении, где продолжаются активные боевые действия. Уничтожение тепловоза фактически заблокировало эти поставки – подразделения остались без планового пополнения запасов.

АТЕШ отмечает, что речь идет о доставке боеприпасов, запчастей и других ресурсов для техники, что оказывает непосредственное влияние на боеспособность российских сил на передовой.

Напомним, ранее Военно-морские силы Украины сбили над Черным морем российский вертолет стоимостью $1,5 млн. Речь идет о многофункциональном вертолете Ка-27.