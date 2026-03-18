18 марта 2026, 07:26

Диверсия в Крыму: партизаны АТЕШ уничтожили тепловоз под Симферополем

Фото: АТЭШ
Партизанское движение АТЕШ сообщило об успешной диверсии на железнодорожном узле близ Симферополя

Об этом активисты движения информируют в своем телеграмме-канале, передает RegioNews.

По данным активистов, в результате операции был уничтожен тепловоз, не подлежащий быстрому восстановлению.

Операцию провели накануне 18 марта – даты, которую Россия называет "днем воссоединения2 Крыма".

По данным движения, железнодорожная ветвь использовалась для снабжения российских подразделений на Запорожском направлении, где продолжаются активные боевые действия. Уничтожение тепловоза фактически заблокировало эти поставки – подразделения остались без планового пополнения запасов.

АТЕШ отмечает, что речь идет о доставке боеприпасов, запчастей и других ресурсов для техники, что оказывает непосредственное влияние на боеспособность российских сил на передовой.

Напомним, ранее Военно-морские силы Украины сбили над Черным морем российский вертолет стоимостью $1,5 млн. Речь идет о многофункциональном вертолете Ка-27.

13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
