Запорожская область под обстрелами: один человек погиб, один ранен

Фото: Запорожская ОВА

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 736 ударов по 39 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеской атаки на Пологовский район один человек погиб, еще один получил ранения.

Армия РФ атаковала, используя различные виды вооружения. В частности:

авиаудары – 20 раз по разным населенным пунктам области;

БПЛА – 408 беспилотников атаковали ряд локаций;

обстрелы из РСЗО – зафиксировано 7 случаев в разных районах;

артиллерийские удары – 301 раз по разным локациям области.

Зафиксировано 66 сообщений о повреждениях жилых и нежилых построек, объектов инфраструктуры и автомобилей.

Напомним, утром 17 марта россияне обстреляли Запорожье. Удар пришелся у одного из терминалов логистического оператора. Было известно о восьми пострадавших работниках.