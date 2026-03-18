10:57  18 марта
В Киевской области 13-летнего мальчика поразило током на крыше электрички
09:27  18 марта
РФ атаковала железную дорогу на Черниговщине: есть раненые
08:23  18 марта
На Хмельнитчине мужчина обстрелял дом бывшей девушки
UA | RU
UA | RU
18 марта 2026, 07:15

Запорожская область под обстрелами: один человек погиб, один ранен

Читайте також українською мовою
Фото: Запорожская ОВА
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 736 ударов по 39 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеской атаки на Пологовский район один человек погиб, еще один получил ранения.

Армия РФ атаковала, используя различные виды вооружения. В частности:

  • авиаудары – 20 раз по разным населенным пунктам области;
  • БПЛА – 408 беспилотников атаковали ряд локаций;
  • обстрелы из РСЗО – зафиксировано 7 случаев в разных районах;
  • артиллерийские удары – 301 раз по разным локациям области.

Зафиксировано 66 сообщений о повреждениях жилых и нежилых построек, объектов инфраструктуры и автомобилей.

Напомним, утром 17 марта россияне обстреляли Запорожье. Удар пришелся у одного из терминалов логистического оператора. Было известно о восьми пострадавших работниках.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война обстрелы погибшие Запорожская область атака гражданские раненые
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
Сергей Фурса
Виктор Шлинчак
Игорь Луценко
Все блоги »