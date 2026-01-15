фото: Офис Президента Украины

Владимир Зеленский встретился с Валерием Залужным и поблагодарил его за работу в команде Украины. Обсудили дипломатические задания

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на лишнюю президенту Украины.

"Встретились с Валерием Залужным. Поблагодарил его за работу в команде Украины", – говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что сейчас важно, что мы все вместе защищаем независимость Украины, наши национальные интересы, наших людей.

Также они обсудили дипломатические задачи, которые "актуальны сейчас и могут усилить всех нас".

Напомним, Зеленский обновил состав Ставки Верховного Главнокомандующего. В не вошли Боев Сергей Сергеевич, Буданов Кирилл Алексеевич и Иващенко Олег Иванович.