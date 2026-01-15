Зеленский встретился с Залужным: о чем говорили
Владимир Зеленский встретился с Валерием Залужным и поблагодарил его за работу в команде Украины. Обсудили дипломатические задания
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на лишнюю президенту Украины.
"Встретились с Валерием Залужным. Поблагодарил его за работу в команде Украины", – говорится в сообщении.
Зеленский отметил, что сейчас важно, что мы все вместе защищаем независимость Украины, наши национальные интересы, наших людей.
Также они обсудили дипломатические задачи, которые "актуальны сейчас и могут усилить всех нас".
Напомним, Зеленский обновил состав Ставки Верховного Главнокомандующего. В не вошли Боев Сергей Сергеевич, Буданов Кирилл Алексеевич и Иващенко Олег Иванович.
