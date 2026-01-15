Зеленський зустрівся із Залужним: про що говорили
Володимир Зеленський зустрівся з Валерієм Залужним та подякував йому за роботу в команді України. Обговорили дипломатичні завдання
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на зайву президента України.
"Зустрілися з Валерієм Залужним. Подякував йому за роботу в команді України", – йдеться у повідомленні.
Зеленський зазначив, що наразі важливо, "що ми всі разом захищаємо незалежність України, наші національні інтереси, наших людей".
Також вони обговорили дипломатичні завдання, які "актуальні зараз та можуть посилити всіх нас".
Нагадаємо, Зеленський оновив склад Ставки Верховного Головнокомандувача. До не увійшли Боєв Сергій Сергійович, Буданов Кирило Олексійович та Іващенко Олег Іванович.
