17:45  15 січня
РФ атакувала балістикою один із найбільших портів України
16:55  15 січня
РФ зруйнувала великий об’єкт критичної енергетичної інфраструктури у Харкові
14:35  15 січня
На Прикарпатті працівники ТЦК за гроші переправляли чоловіків у Румунію
15 січня 2026, 18:45

Зеленський зустрівся із Залужним: про що говорили

15 січня 2026, 18:45
фото: Офіс Президента України
Володимир Зеленський зустрівся з Валерієм Залужним та подякував йому за роботу в команді України. Обговорили дипломатичні завдання

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на зайву президента України.

"Зустрілися з Валерієм Залужним. Подякував йому за роботу в команді України", – йдеться у повідомленні.

Зеленський зазначив, що наразі важливо, "що ми всі разом захищаємо незалежність України, наші національні інтереси, наших людей".

Також вони обговорили дипломатичні завдання, які "актуальні зараз та можуть посилити всіх нас".

Нагадаємо, Зеленський оновив склад Ставки Верховного Головнокомандувача. До не увійшли Боєв Сергій Сергійович, Буданов Кирило Олексійович та Іващенко Олег Іванович.

Залужний Валерій Федорович Володимир Зеленський Україна політика
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
