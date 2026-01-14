В Украине снова продлили военное положение и мобилизацию

фото: УНИАН

Верховная Рада проголосовала за продолжение военного положения и всеобщей мобилизации. Это уже 18-е продолжение

Как стало известно RegioNews, за закон "Об утверждении Указа президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине" (регистрационный номер 14366) проголосовали 330 народных депутатов Украины.

Документом продлено действие военного положения с 05 часов 30 минут 3 февраля 2026 на 90 суток, то есть до 4 мая 2026 года.

Также народные депутаты проголосовали за президентский законопроект "Об утверждении Указа президента Украины "О продлении срока проведения общей мобилизации" (регистрационный номер 14367). Это решение поддержали 312 парламентариев".

Последним документом продлен срок проведения общей мобилизации с 3 февраля 2026 также на 90 суток, то есть до 4 мая.

Ранее Зеленский объяснил, когда Украина упразднит военное положение. По его словам, это произойдет, когда наша страна не получит действенные гарантии безопасности от РФ и союзников.