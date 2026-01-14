Морози не слабшають: де в Україні завтра буде -20 градусів

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз погоди від Наталки Діденко.

За її словами, у ніч на 15 січня очікується -12…-18 градусів, на півночі до -20 градусів, а впродовж дня температура повітря в більшості областей становитиме -4…-9 градусів, на півночі -9…-14 градусів.

У західних областях стовпчики термометрів покажуть -3…-8 градусів, а ось на Львівщині, Івано-Франківщині та на Закарпатті буде 0…-2 градуси.

Місцями випаде сніг, лише у північних областях та в центрі – без істотних опадів.

У Києві 15-го січня опади малоймовірні. Вночі -16…-18 градусів, завтра вдень -10…-12 градусів.

