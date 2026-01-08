Хлеб в Украине будет дорожать: эксперты рассказали, что будет с ценами в 2026 году

Иллюстративное фото

С начала прошлого года хлеб из разных видов муки подорожал на 11–15%. В этом году специалисты также прогнозируют рост цены.

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Отмечается, что ежемесячно хлеб в Украине дорожает на 0,5-2%, в зависимости от вида. Больше всего – пшеничный из муки высшего сорта – на 1,5 – 2%. По оценке ученой Светланы Черемисниной, в течение 2026 года, если ситуация не изменится, цены будут расти следующим образом:

хлеб пшеничный из муки высшего сорта будет стоить по меньшей мере на 18 – 20% больше – по 71 – 73 гривны за килограмм;

хлеб пшеничный из муки первого сорта может подорожать до 55 – 57 гривен за килограмм (+15 – 17%);

хлеб ржаной вырастет в цене до 61 гривны за килограмм (+17 – 20%);

батон – до 36 – 37 гривен за 500 граммов (+15 – 17%).

