Хлеб в Украине будет дорожать: эксперты рассказали, что будет с ценами в 2026 году
С начала прошлого года хлеб из разных видов муки подорожал на 11–15%. В этом году специалисты также прогнозируют рост цены.
Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.
Отмечается, что ежемесячно хлеб в Украине дорожает на 0,5-2%, в зависимости от вида. Больше всего – пшеничный из муки высшего сорта – на 1,5 – 2%. По оценке ученой Светланы Черемисниной, в течение 2026 года, если ситуация не изменится, цены будут расти следующим образом:
- хлеб пшеничный из муки высшего сорта будет стоить по меньшей мере на 18 – 20% больше – по 71 – 73 гривны за килограмм;
- хлеб пшеничный из муки первого сорта может подорожать до 55 – 57 гривен за килограмм (+15 – 17%);
- хлеб ржаной вырастет в цене до 61 гривны за килограмм (+17 – 20%);
- батон – до 36 – 37 гривен за 500 граммов (+15 – 17%).
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине цены на рапс резко выросли из-за сокращения предложения и ожидания изменений в правилах экспорта. Объемы поставок за границу упали в десятки раз, а переработчики продолжают поднимать закупочные цены.
Ценники будут расти: эксперты рассказали, сколько будут стоить овощи и фрукты в Украине в 2026 годуВсе новости »
07 января 2026, 18:00Падение рынка подсолнечника в Украине: что происходит с ценами
31 декабря 2025, 10:00Сколько будет стоить мясо в Украине в 2026 году: эксперты поделились прогнозом
31 декабря 2025, 09:30
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
Украинцам разрешат работать дома из-за погодных условий
08 января 2026, 20:25Почти полмиллиона человек в Полтавской области могут остаться без воды
08 января 2026, 20:11Зеленский сменил руководителей четырех областных военных администрации
08 января 2026, 19:49Нардепу Скороход изменили меру пресечения
08 января 2026, 19:29Бил по голове и груди: на Киевщине мужчина избил сожительницу до смерти
08 января 2026, 19:15Вместо ринопластики получила паралич лица: в Киеве хирург изуродовал лицо пациентке
08 января 2026, 18:55Россияне ударили баллистикой по жилым домам в Кривом Роге
08 января 2026, 18:53На Львовщине будут судить наркодельца, бегавшего от правосудия восемь лет
08 января 2026, 18:35В Ровенской области будут судить водителя. который насмерть сбил велосипедиста
08 января 2026, 18:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все блоги »