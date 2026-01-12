01:35  13 января
Особый день: шеф-повар Евгений Клопотенко показал, как делал любимое предложение
В Украине изменились цены на яйца: какова стоимость в начале 2026 года
В Украине удержатся морозы: где завтра будет -20 градусов
12 января 2026, 23:55

В Украине изменились цены на яйца: какова стоимость в начале 2026 года

Иллюстративное фото
В Украине в начале января 2026 яйца изменились в стоимости. Стало известно, какие изменения, если сравнивать с декабрем

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Средняя стоимость упаковки куриных яиц категории "С1" колеблется в диапазоне от 80,83 до 83,95 гривны. Отмечается, что фасованный продукт практически не изменился в цене. Однако поштучные яйца сейчас дешевле. Например, средняя стоимость в популярных сетях такова:

  • Ашан – 4,90 гривен за штуку;
  • Фора – 4,69 гривны за штуку;
  • Новус – 4,99 гривны за штуку;
  • МегаМаркет – 7,50 гривен за штуку.

Если сравнивать с декабрем, то цена упала на 20–50 копеек. Однако стоит заметить, что фасованные яйца в цене отличаются от покупки поштучно. Индекс потребительских цен в январе составил 100,78%. В частности, яйца подорожали на 0,78%, если сравнивать цену с декабрем.

"Еще 8 января цена находилась на уровне 4,99 гривны за штуку, а почти месяц назад, 13 декабря - на 6,79 гривны за штуку", - говорят эксперты.

Напомним, ранее в Украине подорожали помидоры. Цена выросла примерно на 20% до 80-100 гривен за килограмм.

