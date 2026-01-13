20:50  13 січня
13 січня 2026, 22:35

В Україні на початку року змінились ціни на овочі: що і на скільки подорожчало

13 січня 2026, 22:35
В Україні на початку року ціни на овочі переважно зростали. Зокрема, це стосується капусти

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Капуста в Україні подорожчала з 6-10 гривень до 8-10 гривень за кілограм. Цибуля подорожчала до 7-9 гривень за кілограм.

Також подорожчали тепличні овочі. Зокрема, кілограм броколі в середньому продають за 110-170 гривень. Подорожчали цвітна (з 25 – 35 до 35 – 45 гривень за кілограм) та пекінська капусти (з 16 – 20 до 20 – 25 гривень за кілограм). Зросли ціни на редиску з 25-40 до 70-80 гривень за кілограм.

Нагадаємо, раніше експерти розповідали, що зараз в Україні стабільно продають вершкове масло в Україні лише ті виробники, які готові суттєво знижувати ціни. При цьому поточний рівень цін для більшості виробників є збитковим. Особливо для тих, хто працює у сегменті масла разом із сухим знежиреним молоком або казеїном.

