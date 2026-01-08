20:11  08 января
08 января 2026, 23:55

В Украине дорожают яблоки: какими будут цены

08 января 2026, 23:55
Иллюстративное фото
В этом году эксперты снова прогнозируют удорожание яблок. В частности, это связывают с ростом расходов на хранение урожая

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

Президент Украинской Плодоовощной Ассоциации Тарас Баштанник отметил, что в 2025 году урожай яблок был неплохим. Однако остается проблема с дефицитом мощностей для хранения и затрат на энергоносители.

В начале января 2026 средняя стоимость яблок составляет 32-33 гривны за килограмм. Эксперт по хранению продукции Павел Булгаков объясняет, что главным фактором удорожания являются ежедневные отключения электроэнергии. По мнению эксперта, с учетом амортизации оборудования цены могут вырасти на 20-25%.

Тарас Баштанник добавил, что не хватает современных камер хранения. Эксперты прогнозируют, что к марту яблоки в Украине могут подорожать до 40 гривен за килограмм. Популярные сорта (например, Айдаред) могут вырасти в цене более 50 гривен за килограмм.

Напомним, ранее в Украине подорожали помидоры. Цена выросла примерно на 20% до 80-100 гривен за килограмм.

цены фрукты
