Рада провалила голосование за назначение Шмыгаля на должность министра энергетики
Народные депутаты не проголосовали за назначение Дениса Шмыгаля на должность первого вице-премьера и министра энергетики
Как передает RegioNews, об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
По его словам, кандидатуру Шмыгаля поддержали всего 210 депутатов из необходимых 226.
В то же время, несколько часов назад народные избранники поддержали увольнение Шмыгаля с должности Министра обороны Украины. "За" проголосовали 265 парламентариев.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил ему новый пост в правительстве – в Минэнерго.
Как сообщалось, Денис Шмигаль и Михаил Федоров подали в Совет заявления об отставке. Шмигаль перейдет с поста министра обороны на должность министра энергетики, а его место займет министр цифровизации Федоров.
