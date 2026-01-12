Президент сменил главу Тернопольской ОГА

иллюстративное фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, соответствующий указ о назначении Тараса Пастуха главой Тернопольской облгосадминистрации подписал Президент Украины 12 января 2026 года.

Ранее Тарас Пастух занимал должность заместителя главы Тернопольской области.

Тарас Пастух – уроженец Тернополя, украинский общественный деятель, политик ветеран АТО и участник боевых действий. В течение последнего года занимал должность заместителя начальника Тернопольской ОВА, где отвечал за ветеранскую политику, сферу оборонной работы и гражданской защиты населения, жилищно-коммунальное хозяйство, топливно-энергетический комплекс, охрану окружающей среды, земельные и лесные отношения.

Как сообщалось, во вторник, 13 января , Рада рассмотрит кадровые изменения в ряде министерств и ведомств. В частности, завтра будет назначен новый министр обороны Украины.