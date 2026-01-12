21:22  12 января
Зеленский уволил главу Волынской ОГА
19:33  12 января
Россияне снова атаковали гражданские суда в украинских портах
16:12  12 января
В Украине удержатся морозы: где завтра будет -20 градусов
UA | RU
UA | RU
12 января 2026, 21:46

Президент сменил главу Тернопольской ОГА

12 января 2026, 21:46
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Тараса Пастуха новым главой Тернопольской ОГА

Как передает RegioNews, соответствующий указ о назначении Тараса Пастуха главой Тернопольской облгосадминистрации подписал Президент Украины 12 января 2026 года.

Ранее Тарас Пастух занимал должность заместителя главы Тернопольской области.

Тарас Пастух – уроженец Тернополя, украинский общественный деятель, политик ветеран АТО и участник боевых действий. В течение последнего года занимал должность заместителя начальника Тернопольской ОВА, где отвечал за ветеранскую политику, сферу оборонной работы и гражданской защиты населения, жилищно-коммунальное хозяйство, топливно-энергетический комплекс, охрану окружающей среды, земельные и лесные отношения.

Как сообщалось, во вторник, 13 января , Рада рассмотрит кадровые изменения в ряде министерств и ведомств. В частности, завтра будет назначен новый министр обороны Украины.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Тернопольская ОВА Тернопольская область Владимир Зеленский Тарас Пастух политика
В Тернопольской области нетрезвый мужчина устроил дебош в аптеке
12 января 2026, 13:49
В Тернопольской области мужчина незаконно проник в магазин: что ему грозит
09 января 2026, 13:25
В Тернопольской области 57-летний мужчина скрыто снимал в душе свою 21-летнюю соседку
09 января 2026, 11:26
Все новости »
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
Новогоднее настроение: в Киеве иностранец украсил елку наркотиками
12 января 2026, 21:35
Зеленский уволил главу Волынской ОГА
12 января 2026, 21:22
"Начали взрываться трубы отопления": жительница Киева рассказала, что происходит в ее доме во время блекаутов
12 января 2026, 21:15
Двойная авария на Житомирщине: есть пострадавший
12 января 2026, 20:55
Что делать, когда нет тепла дома – рекомендации Минздрава
12 января 2026, 20:40
Следующим поражением России должна стать Украина
12 января 2026, 19:59
Россияне снова атаковали гражданские суда в украинских портах
12 января 2026, 19:33
Нацбанк снова обновил курс доллара
12 января 2026, 19:15
На Прикарпатье чиновница управления образования "заработала" на схеме с горючим
12 января 2026, 18:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все публикации »
Сергей Фурса
Юрий Касьянов
Виталий Портников
Все блоги »