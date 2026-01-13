Рада провалила голосування за призначення Шмигаля на посаду міністра енергетики

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Народні депутати не проголосували за призначення Дениса Шмигаля на посаду першого віцепремʼєра та міністра енергетики

Як передає RegioNews, про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, кандидатуру Шмигаля підтримали лише 210 депутатів із необхідних 226.

Водночас кілька годин тому народні обранці підтримали звільнення Шмигаля з посади Міністра оборони України. "За" проголосували 265 парламентарів.

Раніше президент України Володимир Зеленський запропонував йому нову посаду в уряді – в Міненерго.

Як повідомлялось, Денис Шмигаль та Михайло Федоров подали до Ради заяви про відставку. Шмигаль перейде з посади міністра оборони на посаду міністра енергетики, а його місце обійме міністр цифровізації Федоров.