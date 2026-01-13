Рада провалила голосування за призначення Шмигаля на посаду міністра енергетики
Народні депутати не проголосували за призначення Дениса Шмигаля на посаду першого віцепремʼєра та міністра енергетики
Як передає RegioNews, про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За його словами, кандидатуру Шмигаля підтримали лише 210 депутатів із необхідних 226.
Водночас кілька годин тому народні обранці підтримали звільнення Шмигаля з посади Міністра оборони України. "За" проголосували 265 парламентарів.
Раніше президент України Володимир Зеленський запропонував йому нову посаду в уряді – в Міненерго.
Як повідомлялось, Денис Шмигаль та Михайло Федоров подали до Ради заяви про відставку. Шмигаль перейде з посади міністра оборони на посаду міністра енергетики, а його місце обійме міністр цифровізації Федоров.
Рада звільнила голову СБУ Василя МалюкаВсі новини »
13 січня 2026, 14:26Президент змінив голову Тернопільської ОДА
12 січня 2026, 21:46Зеленський звільнив голову Волинської ОДА
12 січня 2026, 21:22
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
На Прикарпаті викрили посадовця. який вимагав хабарі від рибалок: по 10 тисяя з кожного
13 січня 2026, 16:55Ціна питання 18 тисяч "зеленими": в столиці жінка обіцяла киянці "врятувати" її чоловіка від війська
13 січня 2026, 16:40Шантажував еротичними фото і мав інтим, доки батьків не було вдома: в Одесі винесли вирок нелюду, який роками ґвалтував дітей
13 січня 2026, 16:25Синоптик розповіла, чи довго ще протримаються суворі морози
13 січня 2026, 16:19На Дніпропетровщині машина охорони "влетіла" в пожежну автівку
13 січня 2026, 15:45Київським комунальникам та працівникам екстрених служб виплатять додаткову грошову винагороду
13 січня 2026, 15:13Смерть матері та немовляти: у Києві лікарці пологового повідомили про підозру
13 січня 2026, 15:01На Кіровоградщині затримали чоловіка за зґвалтування 14-річної дівчини
13 січня 2026, 14:48На Буковині митник брав по 100 доларів за кожен незаконно ввезений iPhone
13 січня 2026, 14:39
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі блоги »