13 січня 2026, 16:19

Синоптик розповіла, чи довго ще протримаються суворі морози

13 січня 2026, 16:19
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У середу, 14-го січня, в Україні втримається морозна погода з температурою повітря вночі -10…-15 градусів, на півночі -15…-20 градусів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

За її словами, завтра упродовж дня очікується -9…-14, на заході -7…-12, на півдні -2…-6 градусів.

На дорогах ожеледиця.

Сніг невеликий може політати у центрі, на заході та півдні.

Проте все ж загалом без істотних опадів завтра.

У Києві найближчої ночі -13…-15, завтра вдень близько -10 градусів. Без опадів, на дорогах та тротуарах слизько.

"Про найближче синоптичне – переважатиме морозна погода", – підсумувала Н.Діденко.

Як повідомлялось, у вівторок, 13-го січня, в Україні пануватиме морозяна погода. Подекуди стовпчики термометрів опустяться до -20 градусів.

погода Синоптики мороз зима
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
