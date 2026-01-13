Синоптик розповіла, чи довго ще протримаються суворі морози

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У середу, 14-го січня, в Україні втримається морозна погода з температурою повітря вночі -10…-15 градусів, на півночі -15…-20 градусів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

За її словами, завтра упродовж дня очікується -9…-14, на заході -7…-12, на півдні -2…-6 градусів.

На дорогах ожеледиця.

Сніг невеликий може політати у центрі, на заході та півдні.

Проте все ж загалом без істотних опадів завтра.

У Києві найближчої ночі -13…-15, завтра вдень близько -10 градусів. Без опадів, на дорогах та тротуарах слизько.

"Про найближче синоптичне – переважатиме морозна погода", – підсумувала Н.Діденко.

Як повідомлялось, у вівторок, 13-го січня, в Україні пануватиме морозяна погода. Подекуди стовпчики термометрів опустяться до -20 градусів.