21:22  12 січня
Зеленський звільнив голову Волинської ОДА
19:33  12 січня
Росіяни знову атакували цивільні судна в українських портах
16:12  12 січня
В Україні утримаються морози: де завтра буде -20 градусів
UA | RU
UA | RU
12 січня 2026, 23:55

В Україні змінились ціни на яйця: яка вартість на початку 2026 року

12 січня 2026, 23:55
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

В Україні на початку січня 2026 року яйця змінились у вартості. Стало відомо, які зміни, якщо порівнювати з груднем

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Середня вартість упаковки курячих яєць категорії "С1" коливається в діапазоні 80,83 – 83,95 гривні. Зазначається, що фасований продукт практично не змінився у вартості. Однак поштучні яйця зараз дешевше. Наприклад, середня вартість у популярних мережах така:

  • Ашан – 4,90 гривень за штуку;
  • Фора – 4,69 гривні за штуку;
  • Новус – 4,99 гривні за штуку;
  • МегаМаркет — 7,50 гривень за штуку.

Якщо порівнювати з груднем, то ціна впала на 20-50 копійок. Однак варто зауважити, що фасовані яйця в ціні відрізняються від покупки поштучно. Індекс споживчих цін у січні склав 100,78%. Зокрема яйця подорожчали на 0,78%, якщо порівнювати ціну з груднем.

"Ще 8 січня ціна перебувала на рівні 4,99 гривні за штуку, а майже місяць тому, 13 грудня, – на 6,79 гривні за штуку", - кажуть експерти.

Нагадаємо, раніше в Україні подорожчали помідори. Ціна зросла приблизно на 20%, до 80-100 гривень за кілограм.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
продукти ціни
В Україні дорожчають яблука: якими будуть ціни
08 січня 2026, 23:55
Україна за рік виробила понад 10 мільярдів яєць
08 січня 2026, 22:35
Хліб в Україні буде дорожчати: експерти розповіли, що буде з цінами в 2026 році
08 січня 2026, 19:00
Всі новини »
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
Особливий день: шеф-кухар Євген Клопотенко показав, як робив коханій пропозицію
13 січня 2026, 01:35
"Це і моя перша вагітність": співачка Аліна Гросу зізналась, що давно хотіла дитину
13 січня 2026, 00:55
Переможниця Холостяка розповіла Надін Головчук зізналась, скільки вона заробляє
13 січня 2026, 00:35
Президент змінив голову Тернопільської ОДА
12 січня 2026, 21:46
Новорічний настрій: у Києві іноземець прикрасив ялинку наркотиками
12 січня 2026, 21:35
Зеленський звільнив голову Волинської ОДА
12 січня 2026, 21:22
"Почали вибухати труби опалення": жителька Києва розповіла, що стається в її будинку під час блекаутів
12 січня 2026, 21:15
Подвійна аварія на Житомирщині: є постраждаий
12 січня 2026, 20:55
Що робити, коли немає тепла вдома – рекомендації МОЗ
12 січня 2026, 20:40
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі публікації »
Сергій Фурса
Юрій Касьянов
Віталій Портніков
Всі блоги »