В Україні змінились ціни на яйця: яка вартість на початку 2026 року

В Україні на початку січня 2026 року яйця змінились у вартості. Стало відомо, які зміни, якщо порівнювати з груднем

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Середня вартість упаковки курячих яєць категорії "С1" коливається в діапазоні 80,83 – 83,95 гривні. Зазначається, що фасований продукт практично не змінився у вартості. Однак поштучні яйця зараз дешевше. Наприклад, середня вартість у популярних мережах така:

Ашан – 4,90 гривень за штуку;

Фора – 4,69 гривні за штуку;

Новус – 4,99 гривні за штуку;

МегаМаркет — 7,50 гривень за штуку.

Якщо порівнювати з груднем, то ціна впала на 20-50 копійок. Однак варто зауважити, що фасовані яйця в ціні відрізняються від покупки поштучно. Індекс споживчих цін у січні склав 100,78%. Зокрема яйця подорожчали на 0,78%, якщо порівнювати ціну з груднем.

"Ще 8 січня ціна перебувала на рівні 4,99 гривні за штуку, а майже місяць тому, 13 грудня, – на 6,79 гривні за штуку", - кажуть експерти.

Нагадаємо, раніше в Україні подорожчали помідори. Ціна зросла приблизно на 20%, до 80-100 гривень за кілограм.