12 січня 2026, 10:45

Воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжать – Зеленський подав законопроєкти

12 січня 2026, 10:45
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкти про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації

Відповідні документи опубліковані на сайті ВР, передає RegioNews.

Згідно з документами, воєнний стан та мобілізація в Україні пропонується продовжити з 3 лютого 2026 року ще на 90 діб.

Як відомо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що війна з Росією не завершиться, поки Україна не отримає дієві гарантії безпеки. До цього моменту також неможливе завершення воєнного стану в країні

Довідка

Воєнний стан в Україні діє з 24 лютого 2022 року – з початку повномасштабного вторгнення Росії. Його запроваджують указом президента та затверджує Верховна Рада.

Під час воєнного стану обмежуються деякі права громадян, зокрема пересування, свобода зібрань і діяльність політичних партій.

При цьому не можна припинити повноваження Верховної Ради, уряду, судів чи омбудсмена, вносити зміни до Конституції чи проводити вибори.

Загальна мобілізація також триває з лютого 2022 року. Вона передбачає призов військовозобов'язаних, резервістів і добровольців до Збройних сил та інших військових формувань для оборони держави.

Кожне продовження воєнного стану та мобілізації ухвалюють на 90 діб.

Читайте також: Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися

