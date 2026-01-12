14:22  12 января
12 января 2026, 10:29

В Полтаве усилят мобилизационные меры: кого будут проверять и как будет реагировать полиция

12 января 2026, 10:29
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
В Полтаве в 2026 году планируют усилить контроль за военным учетом призывников, военнообязанных и резервистов

Об этом сообщило "Суспильне Полтава", передает RegioNews.

Соответствующее решение принял исполнительный комитет Полтавского городского совета на заседании 9 января.

В городе будет создана специальная комиссия, которая будет проверять государственные органы, предприятия, учреждения и организации на соблюдение правил военного учета. В частности, будут проверять правильность ведения списков, своевременность сверки данных по ТЦК и наличие ответственных лиц за учет.

Предприятия и учреждения обяжут уведомлять ТЦК о гражданах, не состоящих на военном учете или нарушающих его правила. Также усилят взаимодействие с полицией по розыску, задержанию и доставке в ТЦК лиц, уклоняющихся от исполнения воинского долга.

Предусмотрено, что граждане, находящиеся в розыске ТЦК, могут быть идентифицированы при обращении в органы власти, ЦНАПы или другие учреждения, после чего полиция может при необходимости доставить их в ТЦК для оформления документов.

Кроме того, городские власти планируют активнее информировать население о правилах военного учета через медиа и официальный сайт городского совета, а также ввести онлайн-консультации для граждан и ответственных работников предприятий.

Напомним, народные депутаты готовят закон об отмене отсрочки для абитуриентов в возрасте от 25 лет, которые будут поступать в высшие учебные заведения, профессиональные высшие или профессиональные учебные заведения

Читайте также: Мобилизация в 2026 году: кого могут призвать и кто получит бронь

Полтава война мобилизация военнообязанный резервисты ТЦК полиция ЦНАП
