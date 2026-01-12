В Черниговской области россияне атаковали "скорую": пострадали двое медиков
В городе Семеновка Черниговской области российские войска атаковали возвращавшийся по вызову автомобиль скорой помощи
Об этом сообщил начальник Новгород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов, передает RegioNews.
Отмечается, что в результате нападения пострадали два медика.
Ранее в воскресенье, 11 января, поступала информация об ушибах врага по гражданской инфраструктуре города.
Также ударный беспилотник типа "Молния" нанес удар по музыкальной школе, которая получила повреждения.
Напомним, в результате российской атаки на Киев в ночь на 9 января погиб медик Сергей Смоляк. Он родом из Херсонской области. Его бригада приехала на место обстрела жилого дома в Дарницком районе, когда враг нанес повторный удар.
