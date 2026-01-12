08:57  12 января
Сидел на рельсах: в Одесской области поезд насмерть сбил мужчину
08:41  12 января
ДТП в Черкасской области: легковушку разнесло вдребезги, погибла женщина, двое детей травмированы
08:12  12 января
Хотел поздравить друзей – получил дело: иностранец запустил салют в Прикарпатье
12 января 2026, 07:15

В Черниговской области россияне атаковали "скорую": пострадали двое медиков

12 января 2026, 07:15
Фото: Facebook/Александр Селиверстов
В городе Семеновка Черниговской области российские войска атаковали возвращавшийся по вызову автомобиль скорой помощи

Об этом сообщил начальник Новгород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате нападения пострадали два медика.

Ранее в воскресенье, 11 января, поступала информация об ушибах врага по гражданской инфраструктуре города.

Также ударный беспилотник типа "Молния" нанес удар по музыкальной школе, которая получила повреждения.

Напомним, в результате российской атаки на Киев в ночь на 9 января погиб медик Сергей Смоляк. Он родом из Херсонской области. Его бригада приехала на место обстрела жилого дома в Дарницком районе, когда враг нанес повторный удар.

06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
