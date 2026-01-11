Ровенщину атаковали вражеские дроны
Армия РФ днем 11 января атаковала ударными дронами Ровенскую область
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram главы Ровенской ОВА Александра Коваля.
"Воздушная атака на Ровенщину продолжается. Пока под угрозой Сарненский район. Поэтому призываю его жителей не пренебрегать сигналом тревоги", – говорится в сообщении.
Затем в Воздушных силах предупредили, что РФ запустила в направлении Ровенской области ударные дроны. Под угрозой такие населенные пункты, как Дубровица и Сарны.
Информация о раненых не поступала, но зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры.
Напомним, в конце 2025 года россияне атаковали Ровенскую область. В результате атаки был поврежден двухэтажный многоквартирный жилой дом.
Взятка кроссовером: должностному лицу Ровенского ТЦК объявили подозрениеВсе новости »
09 января 2026, 13:57Угрожал гранатой своей семье: в Ровенской области задержали злоумышленника
09 января 2026, 08:21
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
В Сумской области пограничники уничтожили российский разведывательный беспилотник стоимостью 300 тысяч долларов
11 января 2026, 13:57На Буковине водитель внедорожника сбил пограничника, пытаясь прорваться в Румынию
11 января 2026, 13:15В Полтаве судили мужчину, который во время ссоры угрожал взорвать бывшую жену и тещу
11 января 2026, 13:03В 2026 году хаос в мире будет только усиливаться
11 января 2026, 12:22Для украинских военных создадут шевроны с буковинской вышивкой
11 января 2026, 11:59Сколько домов в Киеве до сих пор остаются без тепла
11 января 2026, 11:37Часть Днепропетровской области осталась без электроснабжения
11 января 2026, 11:19РФ применила против Украины новый ударный беспилотник
11 января 2026, 10:55В Запорожской области произошел полный блекаут
11 января 2026, 10:37
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все блоги »