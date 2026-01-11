Ровенщину атаковали вражеские дроны

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram главы Ровенской ОВА Александра Коваля.

"Воздушная атака на Ровенщину продолжается. Пока под угрозой Сарненский район. Поэтому призываю его жителей не пренебрегать сигналом тревоги", – говорится в сообщении.

Затем в Воздушных силах предупредили, что РФ запустила в направлении Ровенской области ударные дроны. Под угрозой такие населенные пункты, как Дубровица и Сарны.

Информация о раненых не поступала, но зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры.

Напомним, в конце 2025 года россияне атаковали Ровенскую область. В результате атаки был поврежден двухэтажный многоквартирный жилой дом.