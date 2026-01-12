Ночная атака дронов в Киеве: вспыхнул пожар в Соломенском районе

Иллюстративное фото: из открытых источников

В ночь на 12 января российские войска совершили атаку на Украину ударными беспилотниками. В Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы, работали силы противовоздушной обороны

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ и глава КГВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

По его словам, в результате удара БпЛА произошел пожар в нежилом здании в Соломенском районе Киева.

В 01.57 в столице объявили отбой воздушной тревоги.

Уже в 03.53 в Киеве повторно объявили тревогу. Она продолжалась почти до 5 часов утра.

Напомним, армия РФ днем 11 января атаковала ударными дронами Ровенскую область. Информация о раненых не поступала, но зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры.