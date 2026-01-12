Ночная атака дронов в Киеве: вспыхнул пожар в Соломенском районе
В ночь на 12 января российские войска совершили атаку на Украину ударными беспилотниками. В Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы, работали силы противовоздушной обороны
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ и глава КГВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.
По его словам, в результате удара БпЛА произошел пожар в нежилом здании в Соломенском районе Киева.
В 01.57 в столице объявили отбой воздушной тревоги.
Уже в 03.53 в Киеве повторно объявили тревогу. Она продолжалась почти до 5 часов утра.
Напомним, армия РФ днем 11 января атаковала ударными дронами Ровенскую область. Информация о раненых не поступала, но зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры.
Стало известно, когда улучшится ситуация со светом в КиевеВсе новости »
11 января 2026, 16:57РФ применила против Украины новый ударный беспилотник
11 января 2026, 10:55РФ атаковала объекты критической инфраструктуры на Житомирщине, есть раненые
11 января 2026, 09:59
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
В Киеве прорвало трубы: жители жалуются на отсутствие отопления и света
12 января 2026, 09:58Россияне снова атаковали критическую инфраструктуру Житомирщины
12 января 2026, 09:55В Киеве в результате пожара в многоэтажке погибли два человека
12 января 2026, 09:38Столкновение микроавтобуса и грузовика на Львовщине: одна погибшая и пятеро травмированных
12 января 2026, 09:27В Киеве ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника
12 января 2026, 09:26ПВО обезвредила 135 из 156 российских дронов: есть попадания на 11 локациях
12 января 2026, 09:12Сидел на рельсах: в Одесской области поезд насмерть сбил мужчину
12 января 2026, 08:57Украинский автобус в Финляндии вылетел в кювет – никто не пострадал
12 января 2026, 08:54В Киеве в результате ночной атаки пострадал Соломенский район
12 января 2026, 08:49ДТП в Черкасской области: легковушку разнесло вдребезги, погибла женщина, двое детей травмированы
12 января 2026, 08:41
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все блоги »