19:14  09 января
На Закарпатье зафиксировали рекордные снегопады
18:39  09 января
РФ атаковала 2 гражданских судна возле украинских портов в Черном море
14:33  09 января
В выходные Украину накроют сильные морозы
10 января 2026, 09:45

Пенсионеров предупредили: в Украине новая мошенническая схема- целями аферистов стали пожилые люди

10 января 2026, 09:45
Фото: Нацполиция
Мошенники придумали новую схему. Правоохранители рассказали, как не попасть на крючок

Об этом сообщает Киберполиция, передает RegioNews.

Аферисты рассылают фейковые сообщения пожилым людям. В сообщениях они требуют подтвердить свой возраст, чтобы сохранить пенсионные выплаты. Таким образом мошенники посылают фишинговые ссылки.

Если перейти по такой ссылке, мошенники могут получить банковские или другие персональные данные человека. Впоследствии полученные аккаунты используют для кражи средств. Правоохранители напоминают: какие-либо изменения в отношении пенсий не реализуются из-за анонимных сообщений в интернете.

"Ни в коем случае не переходите по подозрительным ссылкам, не вводите личные или платежные данные на неизвестных ресурсах и проверяйте информацию о пенсиях, социальных выплатах и льготах исключительно на официальных сайтах государственных органов, в частности Пенсионного фонда Украины", - призывают правоохранители.

Напомним, ранее на Буковине путем серии мошеннических звонков от псевдоблаготворителей и фальшивых медработников у местных жителей выманили более 200 тысяч гривен – аферисты получали конфиденциальные данные под предлогом "денежной помощи" или "спасения родственников от ответственности".

06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
