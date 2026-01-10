Пенсионеров предупредили: в Украине новая мошенническая схема- целями аферистов стали пожилые люди

Фото: Нацполиция

Мошенники придумали новую схему. Правоохранители рассказали, как не попасть на крючок

Об этом сообщает Киберполиция, передает RegioNews.

Аферисты рассылают фейковые сообщения пожилым людям. В сообщениях они требуют подтвердить свой возраст, чтобы сохранить пенсионные выплаты. Таким образом мошенники посылают фишинговые ссылки.

Если перейти по такой ссылке, мошенники могут получить банковские или другие персональные данные человека. Впоследствии полученные аккаунты используют для кражи средств. Правоохранители напоминают: какие-либо изменения в отношении пенсий не реализуются из-за анонимных сообщений в интернете.

"Ни в коем случае не переходите по подозрительным ссылкам, не вводите личные или платежные данные на неизвестных ресурсах и проверяйте информацию о пенсиях, социальных выплатах и льготах исключительно на официальных сайтах государственных органов, в частности Пенсионного фонда Украины", - призывают правоохранители.

Напомним, ранее на Буковине путем серии мошеннических звонков от псевдоблаготворителей и фальшивых медработников у местных жителей выманили более 200 тысяч гривен – аферисты получали конфиденциальные данные под предлогом "денежной помощи" или "спасения родственников от ответственности".