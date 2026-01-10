19:14  09 січня
10 січня 2026, 09:45

Пенсіонерів попередирили: в Україні нова шахрайська схема- цілями аферистів стали літні люди

10 січня 2026, 09:45
Фото: Нацполіція
Шахраї вигадали нову схему. Правоохоронці розповіли, як не потрапити на гачок

Про це повідомляє Кіберполіція, передає RegioNews.

Аферисти розсилають фейкові повідомлення літнім людям. У повідомленнях вони вимагають нібито підтвердити свій вік, щоб зберегти пенсійні виплати. Таким чином шахраї надсилають фішингові посилання.

Якщо перейти за таким посиланням, то шахраї можуть отримати банківські або інші персональні дані людини. Згодом отримані акаунти вони використовують для крадіжки коштів. Правоохоронці нагадують: будь-які зміни щодо пенсій не реалізуються через анонімні повідомлення в інтернеті.

"У жодному разі не переходьте за підозрілими посиланнями, не вводьте особисті або платіжні дані на невідомих ресурсах та перевіряйте інформацію щодо пенсій, соціальних виплат і пільг виключно на офіційних сайтах державних органів, зокрема Пенсійного фонду України", - закликають правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Буковині шляхом серії шахрайських дзвінків від псевдоблагодійників та фальшивих медпрацівників у місцевих жителів виманили понад 200 тисяч гривень – аферисти отримували конфіденційні дані під приводом "грошової допомоги" чи "врятування родичів від відповідальності".

поліція аферист
