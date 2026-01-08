Непогода в Украине: движение затруднено, спасатели работают в усиленном режиме

Иллюстративное фото: ГСЧС

В Украине из-за снегопадов и гололеда усложнилось движение на дорогах. Спасатели в регионах уже оказывают помощь гражданам

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В частности, в Ровенской области из-за непогоды на трассе Киев-Чоп спасатели освобождали машины из снежных заносов.

На Львовщине, в Стрыйском районе, сотрудники ГСЧС помогли медикам добраться до больного в поселке Славское – автомобиль "скорой" не мог преодолеть крутой подъем через скользкую дорогу.

В ГСЧС отмечают, что работают в круглосуточном режиме. В то же время спасатели призывают водителей быть осмотрительными и без необходимости не отправляться в дальние поездки.

Если поездки избежать невозможно, в багажнике советуют иметь лопату и трос, полный бак горючего, зимний омыватель, световозвращающий жилет, запас теплых вещей, термос с чаем, а также павербанк и офлайн-карты.

В случае предупреждений о вьюге или гололеде граждан просят оставаться дома.

Напомним, ранее в "Укртрансбезопасности" сообщили, что в Закарпатской и Ивано-Франковской областях идет снег. Если он не утихнет в ближайшие часы, на дорогах может остановиться движение транспорта.