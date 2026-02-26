21:55  25 февраля
В Одессе на светофорах разворовали более 20 миллионов
19:19  25 февраля
В Харькове работники ТЦК избили ветерана войны
17:39  25 февраля
Россияне взорвали дамбу в Донецкой области
26 февраля 2026, 00:35

"Немного больно": певец MELOVIN впервые прокомментировал разрыв с женихом

26 февраля 2026, 00:35
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Певец MELOVIN недавно объявил о разрыве с любимым. Теперь он впервые рассказал, как переживает это

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам артиста, ему еще нужно пережить произошедшее (расставание с любимым). Также он высказался относительно людей, которые за что-то упрекают его бывшего жениха: их он назвал завидующими и не умеющими радоваться за других. При этом артист признался, что разрыв для него был болезненным.

"Я пока это все переживаю, мне немного больно. Петр – он невероятный человек, невероятный человек, который служит, спасает человеческие жизни. Пусть у него все будет хорошо и ему ангела телохранителя", - говорит певец.

Напомним, в День влюбленных MELOVIN ошарашил поклонников известием об изменениях в личной жизни. Артист сообщил о разрыве помолвки с парамедиком ВСУ Петром Злотей.

Как сообщалось, в начале 2026 года украинский певец Melovin сообщил, что 2027 станет годом завершения его музыкальной карьеры.

25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
