"Немного больно": певец MELOVIN впервые прокомментировал разрыв с женихом

Певец MELOVIN недавно объявил о разрыве с любимым. Теперь он впервые рассказал, как переживает это

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам артиста, ему еще нужно пережить произошедшее (расставание с любимым). Также он высказался относительно людей, которые за что-то упрекают его бывшего жениха: их он назвал завидующими и не умеющими радоваться за других. При этом артист признался, что разрыв для него был болезненным.

"Я пока это все переживаю, мне немного больно. Петр – он невероятный человек, невероятный человек, который служит, спасает человеческие жизни. Пусть у него все будет хорошо и ему ангела телохранителя", - говорит певец.

Напомним, в День влюбленных MELOVIN ошарашил поклонников известием об изменениях в личной жизни. Артист сообщил о разрыве помолвки с парамедиком ВСУ Петром Злотей.

Как сообщалось, в начале 2026 года украинский певец Melovin сообщил, что 2027 станет годом завершения его музыкальной карьеры.