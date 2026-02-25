На Прикарпатье мужчина разработал "маршрут для уклонистов"

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

34-летний одессит познакомился с военнообязанным и пообещал ему за денежное вознаграждение организовать выезд за границу. Делок разработал маршрут. По плану он должен был доставить мужчину в Одесскую область, а уже оттуда переправить через границу в обход пограничного контроля. Свои "услуги" он оценил в 12 тысяч гривен. На банковскую карту он получил 15 тысяч гривен аванса.

Организатор лично приехал в Ивано-Франковск, чтобы забрать "клиента". Сразу после передачи денег его задержали правоохранители.

"Следователи объявили фигуранту подозрение по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей", - сообщили в полиции.

