21:55  25 февраля
В Одессе на светофорах разворовали более 20 миллионов
19:19  25 февраля
В Харькове работники ТЦК избили ветерана войны
17:39  25 февраля
Россияне взорвали дамбу в Донецкой области
25 февраля 2026, 22:55

На Прикарпатье мужчина разработал "маршрут для уклонистов"

25 февраля 2026, 22:55
Фото: Нацполиция
В Прикарпатье разоблачили 34-летнего мужчину. Он разработал канал незаконного пересечения границы

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

34-летний одессит познакомился с военнообязанным и пообещал ему за денежное вознаграждение организовать выезд за границу. Делок разработал маршрут. По плану он должен был доставить мужчину в Одесскую область, а уже оттуда переправить через границу в обход пограничного контроля. Свои "услуги" он оценил в 12 тысяч гривен. На банковскую карту он получил 15 тысяч гривен аванса.

Организатор лично приехал в Ивано-Франковск, чтобы забрать "клиента". Сразу после передачи денег его задержали правоохранители.

"Следователи объявили фигуранту подозрение по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей", - сообщили в полиции.

Напомним, правоохранители разоблачили 44-летнего киевлянина, организовавшего схему уклонения от мобилизации под видом оформления документов на постоянный уход за лицом с инвалидностью.

