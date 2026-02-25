В Украине обвалились цены на овощ из борщового набора: что стало причиной

Иллюстративное фото

В Украине начала резко дешеветь свеклу. Основной причиной называют увеличение предложения на рынке. Однако ценники могут измениться

Об этом сообщает "АгроБизнес", передает RegioNews.

"Многие местные производители считали нецелесообразным и дальше сохранять имеющиеся объемы овощей и массово начали продавать свеклу из хранилищ, что в свою очередь немедленно сказалось на отпускных ценах в данном сегменте", - говорят эксперты о ситуации со столовой свеклой.

По состоянию на 25 февраля украинские фермеры отгружают столовую свеклу за 5-10 гривен за килограмм в зависимости от качества и объемов партий. Это в среднем на 12% дешевле, чем на прошлой неделе. Если сравнивать с тем же периодом в прошлом году, то стоимость упала на 59%.

"В то же время аналитики рынка не исключают, что вскоре ситуация в данном сегменте может кардинально измениться. Поскольку урожай столовой свеклы в этом сезоне был достаточно скромным, и запасы качественной продукции в хозяйствах тоже достаточно ограничены", – говорят эксперты.

Напомним, в Украине ожидается подорожание хлеба и круп. Ожидается, что цены вырастут в ближайшие месяцы.