21:55  25 февраля
В Одессе на светофорах разворовали более 20 миллионов
19:19  25 февраля
В Харькове работники ТЦК избили ветерана войны
17:39  25 февраля
Россияне взорвали дамбу в Донецкой области
25 февраля 2026, 23:55

В Украине обвалились цены на овощ из борщового набора: что стало причиной

25 февраля 2026, 23:55
Иллюстративное фото
В Украине начала резко дешеветь свеклу. Основной причиной называют увеличение предложения на рынке. Однако ценники могут измениться

Об этом сообщает "АгроБизнес", передает RegioNews.

"Многие местные производители считали нецелесообразным и дальше сохранять имеющиеся объемы овощей и массово начали продавать свеклу из хранилищ, что в свою очередь немедленно сказалось на отпускных ценах в данном сегменте", - говорят эксперты о ситуации со столовой свеклой.

По состоянию на 25 февраля украинские фермеры отгружают столовую свеклу за 5-10 гривен за килограмм в зависимости от качества и объемов партий. Это в среднем на 12% дешевле, чем на прошлой неделе. Если сравнивать с тем же периодом в прошлом году, то стоимость упала на 59%.

"В то же время аналитики рынка не исключают, что вскоре ситуация в данном сегменте может кардинально измениться. Поскольку урожай столовой свеклы в этом сезоне был достаточно скромным, и запасы качественной продукции в хозяйствах тоже достаточно ограничены", – говорят эксперты.

Напомним, в Украине ожидается подорожание хлеба и круп. Ожидается, что цены вырастут в ближайшие месяцы.

25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
07 августа 2025
