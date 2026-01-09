В Киевской области после вражеской атаки из-под завалов спасли четырех человек

Фото: ГСЧС

В ночь 9 января враг снова атаковал почти все районы Киевской области

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Из-за обстрелов возникли пожары в жилых домах и хозяйственных постройках на Броварщине, Обуховщине и Бориспольском районе.

На Броварщине после вражеского обстрела чрезвычайники спасли четырех человек. Из-под завалов достали маму, папу, бабушку и пятилетнего ребенка. Пострадавшие находятся в больнице.

Спасатели работали на 11 местах – пожары ликвидировали.

Напомним, этой ночью россияне атаковали Киев ударными дронами. Есть попадания в жилые дома. В результате обстрела погибли четыре человека, количество пострадавших возросло до 24.

Из-за сложной энергетической ситуации в Киеве движение поездов метро на "красной" линии временно осуществляется с изменениями.