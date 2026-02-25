Канада даст Украине 12 миллионов евро на энергетику: куда потратят деньги

Иллюстративное фото

Канада объявила о новом вкладе в Фонд поддержки энергетики Украины. Речь идет о сумме в размере 12,4 миллиона евро.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, передает RegioNews.

Общий объем поддержки Украины составляет 44,6 миллиона евро. Что касается нового вклада Канады более чем на 12 миллионов евро, то эти деньги планируют потратить на закупку и поставку энергетического оборудования для украинских энергокомпаний, которое поможет восстанавливать энергетическую инфраструктуру, поврежденную российскими атаками.

"В период постоянных атак на объекты генерации и сети такая помощь позволяет нам оперативно восстанавливать инфраструктуру и готовиться к следующим отопительным сезонам", - отметил первый вице-премьер-министр Украины – министр энергетики Денис Шмыгаль.

Напомним, что за четыре года полномасштабной войны при исполнении служебных обязанностей погибли 247 энергетиков. За этот период Россия совершила 5796 атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.