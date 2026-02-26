"Он на своем месте": ведущая Маричка Падалко рассказала о 18-летнем сыне-военном

Фото из открытых источников

В прошлом году 18-летний сын журналистки Марички Падалко присоединился к отцу, и тоже присоединился к войску. Ведущая рассказала, как парень изменился с момента мобилизации

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Марички Падалко, ее поражает то, как ее 18-летний сын изменился после подписания контракта. По ее словам, пока его сверстники выбирают университеты, он четко знает свою цель.

"Какие перемены в нем точно вижу – это то, что с тех пор, как он мобилизовался, стал счастливее. Потому что до 18 лет его не оставляло ощущение, что он не там, где должен быть. Ему очень болело, что он в стороне. А сейчас чувствую – он на своем месте", - сказала Маричка Падалко.

Она добавила, что ее сын к себе суров, и он считает, что сделал еще недостаточно для нашей победы.

Напомним, украинский актер Кирилл Ганин, известный по ролям в фильме "Песики" и шоу "Лига смеха", мобилизовался в ряды ВСУ. 2 декабря 31-летний артист был доставлен в Святошинский территориальный центр комплектования, где он прошел военно-врачебную комиссию.