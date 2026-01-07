Будет подорожать: как изменятся цены на кофе в 2026 году

Иллюстративное фото

С августа 2025 года в мире наблюдается удорожание кофе. Эксперт объяснил, что будет с ценами в этом году

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Из-за неблагоприятных погодных условий в странах-производителях в ноябре 2025 года цены на кофе выросли на 27%. Ученый Института аграрной экономики Богдан Духницкий. В частности, во второй половине 2025 г. произошло сокращение глобальных запасов кофе. Это повлияло и на цены в Украине.

"С августа 2025 года цена кофе в розничных сетях дополнительно выросла на 11%. Ввиду того, что украинские компании-импортеры работают в условиях чрезвычайно высоких рисков, следует ожидать продолжения роста стоимости кофе для наших потребителей в начале 2026 года. При сохранении относительной стабильности оно не должно превысить 10%", - считает эксперт.

Следует отметить, что в Украине цены на кофе с начала полномасштабной войны выросли вдвое. По итогам 2025 г. средняя стоимость чашки эспрессо подорожала на 17%.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине цены на рапс резко выросли из-за сокращения предложения и ожидания изменений в правилах экспорта. Объемы поставок за границу упали в десятки раз, а переработчики продолжают поднимать закупочные цены.