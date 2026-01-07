Ценники будут расти: эксперты рассказали, сколько будут стоить овощи и фрукты в Украине в 2026 году

Иллюстративное фото

Зимой и весной 2026 г. в Украине прогнозируют рост цен на овощи. Ожидается, что в течение года подорожание может составить 10%.

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Ученая Инна Сало отметила, что украинцы должны быть готовы к сезонному ежемесячному подорожанию плодово-овощных зимой и весной 2026 года. По ее словам, овощи в цене вырастут на 10%, а фрукты – на 15%.

"На формирование цен на плодоовощные оказывают существенное влияние объемы поставок, стоимость хранения и транспортировки, повышенные тарифы на электроэнергию для промышленных производителей, а также цены на топливо", - пояснила экспертка.

При этом она добавила, что благодаря расширению предложения с октября 2025 цены на овощи упали. В частности:

свекла подешевела на 9% до 9,73 гривны за килограмм;

морковь –12,1% до 10,90 гривны за килограмм;

капуста белокочанная –13,3% до 10,27 гривны за килограмм;

лук репчатый –9,5% до 7,36 гривны за килограмм;

картофель –1,3% до 14,90 гривны за килограмм.

Напомним, ранее в Украине подорожали помидоры. Цена выросла примерно на 20% до 80-100 гривен за килограмм.