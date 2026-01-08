Українцям дозволять працювати вдома через погодні умови

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Кабмін підготує рішення на час небезпечних погодних умов дозволити людям, які не працюють в критичних установах, працювати з дому

Як передає RegioNews, про це Президент України Володимир Зеленський повідомив під час традиційного звернення до українців.

"У різних наших регіонах значно погіршились погодні умови – багато проблем на дорогах, проблеми з мережами. Фактично це надзвичайний режим для всіх служб. І домовилися з прем'єр-міністром України, що уряд підготує рішення – на час таких погодних умов, цими днями, щоб забезпечити можливість для некритичних установ, звичайних офісів залишити людей удома", – зазначив він.

Зеленський додав, що у взаємодії з місцевою владою мають бути визначені параметри роботи шкіл у таких умовах на цьому тижні та на наступному.

