Зеленский анонсировал новые назначения руководителей ОВА в пяти областях
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о продолжении кадровых изменений в регионах и проведении консультаций по назначению новых руководителей областных военных администраций
Об этом глава государства написал в своем сообщении в социальных сетях, передает RegioNews.
Речь идет сразу о пяти областях: Винницкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской и Черновицкой.
По словам президента, круг кандидатов на должности руководителей областей уже сформирован. Окончательные решения должны быть приняты в ближайшее время.
"Завтра будут приняты решения, и рассчитываю, что Кабинет Министров Украины в ближайшее время согласует назначение", – отметил Владимир Зеленский.
Ожидается, что после согласования правительством новые руководители регионов приступят к исполнению своих обязанностей уже на следующей неделе. Президент подчеркнул, что процесс обновления управленческих команд в областях продолжается в рамках действующих процедур и с учетом текущих вызовов.
Напомним, президент Украины заявил о возможных кадровых изменениях в правительстве, касающихся ключевых министерств. Одним из вариантов рассматривается назначение действующего премьер-министра на другую должность.