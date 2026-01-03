09:17  03 января
В Харькове из-за ракетной атаки погиб 3-х летний ребенок, по меньшей мере 30 раненых
14:15  03 января
Президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с женой был захвачен и вывезен из страны
11:15  03 января
Единый реестр оружия МВД временно приостанавливает работу: что необходимо знать
03 января 2026, 17:28

Зеленский анонсировал новые назначения руководителей ОВА в пяти областях

03 января 2026, 17:28
Фото: Telegram/Zelenskiy / Official
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о продолжении кадровых изменений в регионах и проведении консультаций по назначению новых руководителей областных военных администраций

Об этом глава государства написал в своем сообщении в социальных сетях, передает RegioNews.

Речь идет сразу о пяти областях: Винницкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской и Черновицкой.

По словам президента, круг кандидатов на должности руководителей областей уже сформирован. Окончательные решения должны быть приняты в ближайшее время.

"Завтра будут приняты решения, и рассчитываю, что Кабинет Министров Украины в ближайшее время согласует назначение", – отметил Владимир Зеленский.

Ожидается, что после согласования правительством новые руководители регионов приступят к исполнению своих обязанностей уже на следующей неделе. Президент подчеркнул, что процесс обновления управленческих команд в областях продолжается в рамках действующих процедур и с учетом текущих вызовов.

Напомним, президент Украины заявил о возможных кадровых изменениях в правительстве, касающихся ключевых министерств. Одним из вариантов рассматривается назначение действующего премьер-министра на другую должность.

Кабмин назначение ОВА Зеленский кадровые решения
