Хліб в Україні буде дорожчати: експерти розповіли, що буде з цінами в 2026 році

З початку минулого року хліб із різних видів борошна подорожчав на 11-15%. На цей рік фахівці також прогнозують зростання ціни

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Зазначається, що щомісяця хліб в Україні дорожчає на 0,5-2% залежно від виду. Найбільше – пшеничний з борошна вищого ґатунку – на 1,5 – 2%. За оцінкою науковиці Світлани Черемісніної, протягом 2026 року, якщо ситуація не зміниться, ціни зростатимуть таким чином:

хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку коштуватиме щонайменше на 18 – 20% більше – по 71 – 73 гривні за кілограм;

хліб пшеничний з борошна першого ґатунку може здорожчати до 55 – 57 гривень за кілограм (+15 – 17%);

хліб житній зросте в ціні до 61 гривні за кілограм (+17 – 20%);

батон – до 36 – 37 гривні за 500 грамів (+15 – 17 %).

