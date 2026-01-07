14:56  07 січня
Приковувала ланцюгами до ліжка: на Кіровоградщині працівниці дитбудинку оголосили підозру
У центрі Києва тролейбус застряг у проваллі дороги: рух транспорту перекритий
На Сумщині перекинулася маршрутка: постраждали 8 пасажирів
07 січня 2026, 18:00

Цінники будуть зростати: експерти розповіли, скільки коштуватимуть овочі та фрукти в Україні в 2026 році

Ілюстративне фото
Взимку та навесні 2026 року в Україні прогнозують зростання цін на овочі. Очікується, що протягом року подорожчання може становити 10%

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Науковиця Інна Сало зазначила, що українці повинні бути готовими до сезонного щомісячного здорожчання плодово-овочевих взимку й навесні 2026 року. За її словами, овочі в ціні зростуть на 10%, а фрукти — на 15%.

"На формування цін на плодоовочеві істотно впливають обсяги постачання, вартість зберігання та транспортування, підвищені тарифи на електроенергію для промислових виробників, а також ціни на пальне", - пояснила експертка.

При цьому вона додала, що завдяки розширенню пропозиції з жовтня 2025 року ціни на овочі впали. Зокрема:

  • буряк здешевшав на 9% до 9,73 гривні за кілограм;
  • морква -12,1% до 10,90 гривні за кілограм;
  • капуста білокачанна -13,3% до 10,27 гривні за кілограм;
  • цибуля ріпчаста -9,5% до 7,36 гривні за кілограм;
  • картопля -1,3% до 14,90 гривні за кілограм.

Нагадаємо, раніше в Україні подорожчали помідори. Ціна зросла приблизно на 20%, до 80-100 гривень за кілограм.

