Цінники будуть зростати: експерти розповіли, скільки коштуватимуть овочі та фрукти в Україні в 2026 році

Взимку та навесні 2026 року в Україні прогнозують зростання цін на овочі. Очікується, що протягом року подорожчання може становити 10%

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Науковиця Інна Сало зазначила, що українці повинні бути готовими до сезонного щомісячного здорожчання плодово-овочевих взимку й навесні 2026 року. За її словами, овочі в ціні зростуть на 10%, а фрукти — на 15%.

"На формування цін на плодоовочеві істотно впливають обсяги постачання, вартість зберігання та транспортування, підвищені тарифи на електроенергію для промислових виробників, а також ціни на пальне", - пояснила експертка.

При цьому вона додала, що завдяки розширенню пропозиції з жовтня 2025 року ціни на овочі впали. Зокрема:

буряк здешевшав на 9% до 9,73 гривні за кілограм;

морква -12,1% до 10,90 гривні за кілограм;

капуста білокачанна -13,3% до 10,27 гривні за кілограм;

цибуля ріпчаста -9,5% до 7,36 гривні за кілограм;

картопля -1,3% до 14,90 гривні за кілограм.

Нагадаємо, раніше в Україні подорожчали помідори. Ціна зросла приблизно на 20%, до 80-100 гривень за кілограм.