10:36  02 января
В Киеве мужчина избил бабушку и отца чугунной сковородкой
09:40  02 января
В Винницкой области разоблачили подозреваемого в умышленном убийстве: ему грозит пожизненное
08:26  02 января
Взрыв газового баллона в Черкасской области: загорелся дом, две женщины получили ожоги
02 января 2026, 09:27

На Черниговщине оккупанты атаковали больницу – ОВА показала последствия

02 января 2026, 09:27
Фото: Черниговская ОВА
Вчера вечером, 1 января, российские оккупанты несколько раз атаковали Семеновку Черниговской области беспилотниками

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

Во время удара "геранями" пострадала Семеновская городская больница: уничтожены три служебных автомобиля, гаражи и хозяйственные помещения, поврежден пищеблок.

На месте попадания возник пожар, который оперативно ликвидировали.

Отдельный удар "молнии" повредил окна в пятиэтажном жилом доме.

Кроме того, БпЛА попал по территории одного из лесничеств в Корюковском районе. Загорелось хозяйственное строение, огонь потушили.

Всего за прошедшие сутки в регионе зафиксировано 27 обстрелов и 50 взрывов.

Напомним, 1 января около 22:00 российские оккупанты атаковали бригаду скорой помощи, которая прибыла на вызов к раненым в Днепровском районе Херсона. В результате сброса взрывчатки с беспилотника поврежден автомобиль скорой помощи, пострадал водитель.

война Черниговская область атака ОВА российская армия дроны
