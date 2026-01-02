Понад половина українців проти будь-яких територіальних поступок – опитування

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає RegioNews.

Згідно з даними дослідження, 53% респондентів категорично проти будь-яких територіальних поступок, тоді як 33% загалом готові допустити певні територіальні втрати. Ще 14% опитаних не змогли визначитися зі своєю позицією.

Водночас 39% українців готові до заморожування лінії фронту без офіційного визнання жодних окупованих територій частиною Росії.

Соціологи зазначають, що поняття "територіальні поступки" може трактуватися по-різному. Саме тому у травні-червні 2025 року КМІС додатково запропонував респондентам альтернативні формулювання запитань із чіткішою конкретизацією можливих сценаріїв.

Так, у разі офіційного визнання окремих окупованих територій частиною РФ, 58% опитаних висловилися проти, тоді як 25% готові прийняти такий варіант. Порівняно з початком жовтня 2025 року частка прихильників цього сценарію практично не змінилася, однак зросла кількість тих, хто не визначився – з 9% до 17%.

Ще жорсткішою є позиція щодо передачі Росії територій, які наразі перебувають під контролем України: 66% респондентів категорично відкидають такий варіант, і лише 18% готові його допустити.

Щодо сценарію заморожування лінії фронту без юридичного визнання окупації, то 50% опитаних проти, тоді як 39% готові його підтримати. Соціологи відзначають, що порівняно з жовтнем 2025 року готовність схвалити такий підхід зросла.

Довідка: опитування проводилося з 26 листопада по 29 грудня методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів на підконтрольній уряду України території. Усього було опитано 1001 респондента віком від 18 років.

Жителі тимчасово окупованих територій та громадяни, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року, до вибірки не включалися.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що мирна угода готова на 90%. Він наголосив, що залишилось 10% відсотків, які визначатимуть долю миру, долю України та Європи, а також те, як житимуть люди.

У кінці грудня Зеленський також розкрив деталі 20 пунктів проєкту базового документа між Україною, США, Росією та Європою про закінчення війни.

Читайте також: Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє