Фото: интернет-издание "Полтавщина"

Прокуратура инициировала уголовное производство по раздаче подарков от депутата Дениса Полищука в учебных заведениях Полтавы

Об этом пишет интернет-издание "Полтавщина", передает RegioNews.

Ранее Подольский районный суд Полтавы закрыл административное производство против Полищука за якобы скрытую агитацию. Его адвокат утверждал, что избирательный процесс еще не начался, а подарки были благотворительностью, а не агитацией.

Журналисты местных изданий отметили, что действия депутата нарушают Закон Украины "Об образовании", поскольку политические партии и их представители не могут проводить мероприятия в школах, а руководство учебных заведений запрещено привлекать детей к таким мерам.

Следовательно, действия должностных лиц Департамента образования и директоров школ, которые предоставили разрешение на проведение данного мероприятия, грубо нарушили принцип политической нейтральности образования и права детей.

В ответ на обращение издания прокуратура внесла сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 367 УК Украины (служебная халатность).

Санкция статьи предусматривает штраф от 34000 до 68000 грн, исправительные работы или ограничение свободы до 3 лет с лишением права занимать должности.

Следствие ведет Полтавское РУП ГУНП в Полтавской области, процессуальное руководство осуществляет Полтавская окружная прокуратура.

Как изветсно, Денис Полищук является депутатом горсовета от политической партии "За майбутнє".

Напомним, в конце 2025 года НАБУ и САП заявили о разоблачении организованной преступной группы из народных депутатов, на регулярной основе получавших неправомерную выгоду за голосование в Верховной Раде. Подозрения по этому резонансному делу уже объявлены нескольким депутатам от "Слуги народа", в частности Евгению Пивоварову, Игорю Негулевскому, Ольге Савченко и Юрию Киселю, а круг фигурантов может расшириться.