18:29  16 февраля
Морозы до -18 градусов возвращаются: где во вторник будет холоднее всего
15:11  16 февраля
В возрасте 79 лет скончался известный украинский врач и диссидент
08:27  16 февраля
На Черниговщине столкнулись микроавтобус и легковушка: восьмерых госпитализировали
UA | RU
UA | RU
16 февраля 2026, 14:58

Подарки от депутата в школах Полтавы: за дело взялась прокуратура

16 февраля 2026, 14:58
Читайте також українською мовою
Фото: интернет-издание "Полтавщина"
Читайте також
українською мовою

Прокуратура инициировала уголовное производство по раздаче подарков от депутата Дениса Полищука в учебных заведениях Полтавы

Об этом пишет интернет-издание "Полтавщина", передает RegioNews.

Ранее Подольский районный суд Полтавы закрыл административное производство против Полищука за якобы скрытую агитацию. Его адвокат утверждал, что избирательный процесс еще не начался, а подарки были благотворительностью, а не агитацией.

Журналисты местных изданий отметили, что действия депутата нарушают Закон Украины "Об образовании", поскольку политические партии и их представители не могут проводить мероприятия в школах, а руководство учебных заведений запрещено привлекать детей к таким мерам.

Следовательно, действия должностных лиц Департамента образования и директоров школ, которые предоставили разрешение на проведение данного мероприятия, грубо нарушили принцип политической нейтральности образования и права детей.

В ответ на обращение издания прокуратура внесла сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 367 УК Украины (служебная халатность).

Санкция статьи предусматривает штраф от 34000 до 68000 грн, исправительные работы или ограничение свободы до 3 лет с лишением права занимать должности.

Следствие ведет Полтавское РУП ГУНП в Полтавской области, процессуальное руководство осуществляет Полтавская окружная прокуратура.

Как изветсно, Денис Полищук является депутатом горсовета от политической партии "За майбутнє".

Напомним, в конце 2025 года НАБУ и САП заявили о разоблачении организованной преступной группы из народных депутатов, на регулярной основе получавших неправомерную выгоду за голосование в Верховной Раде. Подозрения по этому резонансному делу уже объявлены нескольким депутатам от "Слуги народа", в частности Евгению Пивоварову, Игорю Негулевскому, Ольге Савченко и Юрию Киселю, а круг фигурантов может расшириться.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Полтава дети школьники агитация депутат прокуратура учебное заведение
На Буковине получил подозрение мужчина, похитивший 13-летнюю девочку:
13 февраля 2026, 22:40
Били, унижали и морили 11 детей голодом: на Днепропетровщине будут судить родителей-воспитателей
13 февраля 2026, 12:24
Все новости »
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
Морозы до -18 градусов возвращаются: где во вторник будет холоднее всего
16 февраля 2026, 18:29
В Одесской области пограничники спасли примерзлого ко льду лебедя
16 февраля 2026, 18:07
В Тернопольской области осудили девушку, которая рассылала мужчинам интимные фото и видео
16 февраля 2026, 17:29
В Одесской области 54-летняя женщина зарезала сожителя
16 февраля 2026, 16:59
В Департаменте экономики и инвестиций Киевского горсовета правоохранители ищут и изымают документы
16 февраля 2026, 16:29
Нужно ли проходить ВВК в 2026 году, если проходил в 2025 году
16 февраля 2026, 16:07
На Житомирщине с крыши детсада упала глыба снега: травмирован ребенок
16 февраля 2026, 15:49
В Тернополе столкнулись четыре автомобиля
16 февраля 2026, 15:41
Взрыв в Киеве: переоборудованный автомобиль для эвакуации раненых использовали для теракта
16 февраля 2026, 15:28
В возрасте 79 лет скончался известный украинский врач и диссидент
16 февраля 2026, 15:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Все публикации »
Владимир Фесенко
Юрий Касьянов
Остап Дроздов
Все блоги »