Фото: полиция

В Днепровском районе столицы полицейские задержали мужчину, который во время конфликта ударил своего брата-близнеца ножом в живот

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Правоохранители выяснили, что конфликт произошел во время ужина. Братья вместе употребляли алкоголь, когда между ними вспыхнула очередная ссора. В разгар спора один из 50-летних мужчин схватил кухонный нож и ударил им брата в живот. Потерпевшего госпитализировали с проникающим ранением.

Нападавшего задержали на месте. Как выяснилось, мужчины злоупотребляли спиртными напитками, между ними часто возникали конфликты и вообще отношения были напряженными.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 УК (преднамеренное тяжкое телесное повреждение). Мужчина находится под стражей.

Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве будут судить 51-летнего мужчину, который в сентябре прошлого года застрелил свою жену во время ссоры. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.