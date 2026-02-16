В Тернополе столкнулись четыре автомобиля

иллюстративное фото: из открытых источников

На улице Коновальца столкнулись четыре автомобиля. На месте ДТП присутствует скорая и полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграмм-канал "20 минут".

По словам журналистов, столкнулись две Audi, BMW и Hyundai.

Предварительно все водители трезвые. На месте также работают медики, осматривают одного из водителей, который получил травмы.

По предварительной информации, водителю стало плохо во время движения, и он столкнулся с припаркованными автомобилями.

