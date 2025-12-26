16:24  26 декабря
Российская авиация атаковала Харьков, есть погибшие и раненые
15:09  26 декабря
В Сумах возникла критическая ситуация с отоплением
14:48  26 декабря
На выходных в Украине ожидается мокрый снег, гололедица и сильный ветер
26 декабря 2025, 15:33

Миндич сделал заявление о пленках НАБУ и Зеленском

26 декабря 2025, 15:33
фото: zn.ua
Журналисты нашли в Израиле бизнесмена, фигуранта дела НАБУ и САП о коррупции в «Энергоатоме» Тимура Миндича

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на расследование издания "Украинская правда".

Возбужденное против него дело Миндич назвал "большим медийным кейсом". Также он заявил, что из него "сделали виновного", а записи на плёнках, обнародованных НАБУ, – "вырваны из контекста".

Также Миндич подтвердил знакомство с Зеленским, но заявил, что уже давно не имел контактов с президентом.

"Давно. Давно. Это месяц назад. Давно. Вот это ответ давно. Я с ним, к сожалению, очень редко общаюсь. Сейчас вообще не общаюсь. И за все время президентства очень редко общались", – добавил бизнесмен.

Напомним,Тимур Миндич – совладелец студии "Квартал-95" и один из ближайших друзей президента Зеленского. Его имя регулярно упоминается в контексте энергетической сферы, влияния на госуправление и в последнее время в сфере производства дронов.

По словам источников УП из окружения Миндича, он – человек, с которым президент еще до полномасштабного вторжения любил "поговорить о жизни". После 2022 года Миндич, по данным издания, не только остался в ближайшем окружении Зеленского, а наоборот, приобрел еще больший статус. Его якобы задокументировали в квартире по тому же адресу, где 5 лет назад отмечали день рождения президента.

Читайте также: Именины Коломойского, русский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП

Напомним, в Украине уже несколько недель продолжается обсуждение скандала, связанного с расследованием НАБУ в компании "Энергоатом".

Расследование НАБУ в "Энергоатоме": что известно

НАБУ обнародовало масштабное расследование коррупционной схемы в НАЭК "Энергоатом" под названием "Мидас".

По данным следствия, фигуранты отмывали десятки миллионов долларов , прикрываясь должностными лицами и используя административное влияние в компании.

Схема была довольно циничной: частные компании, желавшие сотрудничать с "Энергоатомом", должны платить 10-15% отката. Участники сам механизм называли "шлагбаум": либо делишься маржой, либо остаешься за закрытыми дверями. Отказ от "шлагбаума" автоматически исключал предприятие из списка поставщиков.

политика Владимир Зеленский НАБУ Тимур Миндич пленки Миндича коррупционный скандал
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
