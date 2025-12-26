Миндич сделал заявление о пленках НАБУ и Зеленском

фото: zn.ua

Журналисты нашли в Израиле бизнесмена, фигуранта дела НАБУ и САП о коррупции в «Энергоатоме» Тимура Миндича

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на расследование издания "Украинская правда".

Возбужденное против него дело Миндич назвал "большим медийным кейсом". Также он заявил, что из него "сделали виновного", а записи на плёнках, обнародованных НАБУ, – "вырваны из контекста".

Также Миндич подтвердил знакомство с Зеленским, но заявил, что уже давно не имел контактов с президентом.

"Давно. Давно. Это месяц назад. Давно. Вот это ответ давно. Я с ним, к сожалению, очень редко общаюсь. Сейчас вообще не общаюсь. И за все время президентства очень редко общались", – добавил бизнесмен.

Напомним,Тимур Миндич – совладелец студии "Квартал-95" и один из ближайших друзей президента Зеленского. Его имя регулярно упоминается в контексте энергетической сферы, влияния на госуправление и в последнее время в сфере производства дронов.

По словам источников УП из окружения Миндича, он – человек, с которым президент еще до полномасштабного вторжения любил "поговорить о жизни". После 2022 года Миндич, по данным издания, не только остался в ближайшем окружении Зеленского, а наоборот, приобрел еще больший статус. Его якобы задокументировали в квартире по тому же адресу, где 5 лет назад отмечали день рождения президента.

Напомним, в Украине уже несколько недель продолжается обсуждение скандала, связанного с расследованием НАБУ в компании "Энергоатом".

Расследование НАБУ в "Энергоатоме": что известно

НАБУ обнародовало масштабное расследование коррупционной схемы в НАЭК "Энергоатом" под названием "Мидас".

По данным следствия, фигуранты отмывали десятки миллионов долларов , прикрываясь должностными лицами и используя административное влияние в компании.

Схема была довольно циничной: частные компании, желавшие сотрудничать с "Энергоатомом", должны платить 10-15% отката. Участники сам механизм называли "шлагбаум": либо делишься маржой, либо остаешься за закрытыми дверями. Отказ от "шлагбаума" автоматически исключал предприятие из списка поставщиков.