На Черниговщине столкнулись микроавтобус и легковушка: восемь травмированных

Фото: полиция

ДТП произошло вечером 15 февраля между селами Петровское и Знаменка Прилукского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Произошло столкновение легковушки и микроавтобуса. В результате ДТП травмировались 8 человек, всех пострадавших госпитализировали.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины аварии.

Напомним, вечером 14 февраля в Хмельнитчине произошло смертельное ДТП. От полученных травм на месте погибли водитель и пассажирка одного из автомобилей.