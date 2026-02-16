18:29  16 февраля
Морозы до -18 градусов возвращаются: где во вторник будет холоднее всего
В возрасте 79 лет скончался известный украинский врач и диссидент
На Черниговщине столкнулись микроавтобус и легковушка: восьмерых госпитализировали
16 февраля 2026, 14:28

€14 тысяч за ребенка: в Киеве разоблачили женщину, которая незаконно вывезла младенца иностранцам

16 февраля 2026, 14:28
Фото: полиция
Правоохранители разоблачили киевлянку, которая незаконно передала иностранным супругам новорожденную девочку

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили незаконную схему двух владельцев частных клиник, которые вместе с сообщниками подыскивали женщин в затруднительном материальном положении и предлагали за деньги родить детей от анонимных доноров под прикрытием суррогатного материнства.

В ходе досудебного расследования правоохранители разоблачили 39-летнюю киевлянку, которая также приняла участие в программе суррогатного материнства. Так, между женщиной и медцентром был заключен договор на проведение экстракорпорального оплодотворения – подсадка эмбриона, с которым у женщины не было генетического родства. За свои "услуги" суррогатная мать должна была получить в общей сложности 14 тысяч евро.

Чтобы незаконно переправить новорожденного заграницу и передать супругам заказчиков, в свидетельстве о рождении ребенка женщина отметила себя биологической матерью. В дальнейшем она пересекла госграницу Украины и передала младенца иностранцам.

Правоохранители принимают ряд мер, направленных на установление места нахождения ребенка и проверки условий его проживания.

Следователи сообщили злоумышленнице о подозрении по ч. 2 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через госграницу Украины). Ей грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что стражи порядка экстрадировали из Германии участницу преступной группы, которая под прикрытием суррогатного материнства продавала младенцев за границу.

