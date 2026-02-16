Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили незаконную схему двух владельцев частных клиник, которые вместе с сообщниками подыскивали женщин в затруднительном материальном положении и предлагали за деньги родить детей от анонимных доноров под прикрытием суррогатного материнства.

В ходе досудебного расследования правоохранители разоблачили 39-летнюю киевлянку, которая также приняла участие в программе суррогатного материнства. Так, между женщиной и медцентром был заключен договор на проведение экстракорпорального оплодотворения – подсадка эмбриона, с которым у женщины не было генетического родства. За свои "услуги" суррогатная мать должна была получить в общей сложности 14 тысяч евро.

Чтобы незаконно переправить новорожденного заграницу и передать супругам заказчиков, в свидетельстве о рождении ребенка женщина отметила себя биологической матерью. В дальнейшем она пересекла госграницу Украины и передала младенца иностранцам.

Правоохранители принимают ряд мер, направленных на установление места нахождения ребенка и проверки условий его проживания.

Следователи сообщили злоумышленнице о подозрении по ч. 2 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через госграницу Украины). Ей грозит до семи лет лишения свободы.

