18:29  16 февраля
Морозы до -18 градусов возвращаются: где во вторник будет холоднее всего
15:11  16 февраля
В возрасте 79 лет скончался известный украинский врач и диссидент
08:27  16 февраля
На Черниговщине столкнулись микроавтобус и легковушка: восьмерых госпитализировали
16 февраля 2026, 15:49

На Житомирщине с крыши детсада упала глыба снега: травмирован ребенок

16 февраля 2026, 15:49
Фото: Национальная полиция
В Житомирском районе из-за падения снега с крыши детсада во время прогулки пострадал четырехлетний ребенок

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что 12 февраля в полицию поступило сообщение о госпитализации 4-летнего жителя Высоковского общества с переломом голени. Травму ребенок получил во время прогулки в детском учебном заведении.

Предварительно установлено, что в тот день дети под наблюдением воспитательницы играли на территории, прилегающей к административному зданию заведения. Около 12:00 с крыши упала снежная глыба, в результате чего один из воспитаников получил травму ноги.

Следователи начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровью детей).

Напомним, в Днепре огромная сосулька упала между прохожими. Полиция и спасательные службы напоминают жителям быть осторожными во время прогулок вблизи зданий, ведь после оттепели лед с крыш может падать.

