В возрасте 79 лет скончался известный украинский врач и диссидент

иллюстративное фото: из открытых источников

В понедельник, 16 февраля, скончался Семен Глузман – известный врач-психиатр, правозащитник, диссидент и политзаключенный. Ему было 79 лет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на экснардепа Борислава Березу и депутата парламента Николая Княжицкого.

По сообщению друзей, смерть наступила в 12 часов дня. Причина пока неизвестна.

Выражаем соболезнования родным и близким. Светлая память!

Семен Глузман был врачом-психиатром, правозащитником. Он – бывший диссидент и политзаключенный. Деятель осудил практику отправки диссидентов в психиатрические больницы и мечтал о счастливом будущем своей страны.

