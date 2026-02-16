В Одесской области 54-летняя женщина зарезала сожителя

фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Событие произошло несколько дней назад в частном доме в одном из сел Маразлиевской общины. Медикам позвонила женщина и сообщила, что 56-летний лежащий по болезни мужчина плохо чувствует себя. Врачи госпитализировали его с проникающим колото-резаным ранением живота и повреждением внутренних органов, о чем сообщили в полицию. Через несколько часов пациент скончался.



Полицейские провели ряд следственно-оперативных мероприятий и установили, что мужчину ударила ножом 54-летняя гражданская жена. В конце концов женщина призналась: нанесла ранения сожительнице во время бытовой ссоры.



За совершенное женщине грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в Одессе задержан мужчина, ранивший ножом военного ТЦК. Инцидент произошел в конце 2025 года.