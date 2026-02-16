18:29  16 февраля
Морозы до -18 градусов возвращаются: где во вторник будет холоднее всего
15:11  16 февраля
В возрасте 79 лет скончался известный украинский врач и диссидент
08:27  16 февраля
На Черниговщине столкнулись микроавтобус и легковушка: восьмерых госпитализировали
UA | RU
UA | RU
16 февраля 2026, 16:59

В Одесской области 54-летняя женщина зарезала сожителя

16 февраля 2026, 16:59
Читайте також українською мовою
фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области
Читайте також
українською мовою

Полицейские задержали 54-летнюю жительницу Белгород-Днестровского района, которая вызвала сожителя смертельное ножевое ранение

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Событие произошло несколько дней назад в частном доме в одном из сел Маразлиевской общины. Медикам позвонила женщина и сообщила, что 56-летний лежащий по болезни мужчина плохо чувствует себя. Врачи госпитализировали его с проникающим колото-резаным ранением живота и повреждением внутренних органов, о чем сообщили в полицию. Через несколько часов пациент скончался.

Полицейские провели ряд следственно-оперативных мероприятий и установили, что мужчину ударила ножом 54-летняя гражданская жена. В конце концов женщина призналась: нанесла ранения сожительнице во время бытовой ссоры.

За совершенное женщине грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в Одессе задержан мужчина, ранивший ножом военного ТЦК. Инцидент произошел в конце 2025 года.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
мужчина женщина ножевое ранение полиция Одесская область
В Одессе взорвался автомобиль: его отбросило на другую машину
16 февраля 2026, 08:56
Часть Одесщины осталась без света из-за аварии
15 февраля 2026, 15:05
В Молдову за 6000 долларов: в Одесской области задержали 18-летнего переправителя
13 февраля 2026, 13:17
Все новости »
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
Морозы до -18 градусов возвращаются: где во вторник будет холоднее всего
16 февраля 2026, 18:29
В Одесской области пограничники спасли примерзлого ко льду лебедя
16 февраля 2026, 18:07
В Тернопольской области осудили девушку, которая рассылала мужчинам интимные фото и видео
16 февраля 2026, 17:29
В Департаменте экономики и инвестиций Киевского горсовета правоохранители ищут и изымают документы
16 февраля 2026, 16:29
Нужно ли проходить ВВК в 2026 году, если проходил в 2025 году
16 февраля 2026, 16:07
На Житомирщине с крыши детсада упала глыба снега: травмирован ребенок
16 февраля 2026, 15:49
В Тернополе столкнулись четыре автомобиля
16 февраля 2026, 15:41
Взрыв в Киеве: переоборудованный автомобиль для эвакуации раненых использовали для теракта
16 февраля 2026, 15:28
В возрасте 79 лет скончался известный украинский врач и диссидент
16 февраля 2026, 15:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Все публикации »
Владимир Фесенко
Юрий Касьянов
Остап Дроздов
Все блоги »