В пожаре в Тернопольской области погиб мужчина

фото: Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области

В воскресенье, 15 февраля, на спецлинию полиции поступило сообщение от диспетчера службы чрезвычайных ситуаций о пожаре в жилом доме одного из сел Почаевской общины

Об этом сообщает RegioNews.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность печного отопления. После локализации огня спасатели в помещении обнаружили тело хозяина 1952 года рождения.

По данному факту следователи открыли производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "несчастный случай".

Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

