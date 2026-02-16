В пожаре в Тернопольской области погиб мужчина
В воскресенье, 15 февраля, на спецлинию полиции поступило сообщение от диспетчера службы чрезвычайных ситуаций о пожаре в жилом доме одного из сел Почаевской общины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность печного отопления. После локализации огня спасатели в помещении обнаружили тело хозяина 1952 года рождения.
По данному факту следователи открыли производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "несчастный случай".
Все обстоятельства трагедии устанавливаются.
Напомним, в Тернопольской области из-за короткого замыкания погибла женщина. Трагедия произошла в конце 2025 года.
